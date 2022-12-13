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الكهرباء: توجيه 100 ألف ميجا وات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:00 ص
الكهرباء: توجيه 100 ألف ميجا وات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك ما يقرب من 100 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سيتم توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الـ10 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مصدر دخل لمصر مثل البترول خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروعات الهيدروجين الأخضر التى من المقرر إنشاؤها ستوفر 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
 
ويرى شاكر، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يتطلب توطين الصناعة المحلية في هذا المجال، قائلا: "أدعم المنتج المصري 100% الذى يطابق المواصفات العالمية".
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء

الهيدروجين الاخضر



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