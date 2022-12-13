الكشف على 252 حالة فى قافلة طبية بقرية "الخرطوم" بالبحيرة ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروع تنموى متكامل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "الخرطوم" مركز بدر، محافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.

وأشار الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، إلى أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة العامة للمشروعات البيئية و الإدارة الطبية بالجامعة، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأكد جعفر أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات الطبية فى القرى موضع التنفيذ.

وأشاد الأهالى بأن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لديهم ولوضعهم الصحى، وإستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموي وجد إقبالاً كبير من اهالى القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية.

وبلغت أعداد الحالات المستفيدة من الكشوفات الطبية كالآتى: أطفال 92، وعظام 90حالة، ، وباطنه 70 حالة ، لتكون إجمالى الكشوفات الطبيه 252 حالة.