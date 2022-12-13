الكشف على 1150 حالة بقافلة طبية مجانية بفايد بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب العقاد والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة فايد، وذلك على مدار يومي 12 ,13 ديسمبر الجارى، حيث استقبلت القافلة 1150 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية؛ حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائى، بالإضافة إلي التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 301 مواطن بعيادة الباطنة و 173 مواطن بالجراحة و 96سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 86 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 330 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 72حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 91 حالة وحالة واحدة بوحدة الأشعة.