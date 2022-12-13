اليوم السابع
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القومى للمرأة: تحاليل المخدرات بفحوصات ما قبل الزواج سيضمن حياة آمنة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:28 ص
القومى للمرأة: تحاليل المخدرات بفحوصات ما قبل الزواج سيضمن حياة آمنة المجلس القومى للمراه
كتب الأمير نصرى

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قالت الدكتورة لبنى خيرى، عضو الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، إن آخر إحصائية للمجلس عن ختان الإناث أوضحت تراجع معدلات ختان الإناث من 21% إلى 14% ونحتاج للتواصل مع الأمهات لتغيير موروث الختان.

أضافت لبنى خيرى، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، كثير من حالات العنف الأسرى سببها الرجل المتعاطى للمخدرات، مؤكدة أن مطالب بإضافة تحاليل المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج سيقلل المشاكل التى تحدث بعد الزواج، وضمان لحياة ومستقبل آمن وناجح.

تابعت، عضو الإعلام بالمجلس القومى للمرأة إن حالات الطلاق تزداد بسبب تعاطى المخدرات مما يؤثر على الأسرة والطفل، موضحة نحاول أن نخرج جيل سوى قادر على مواجهة المجتمع ويكون صالحا نافعا.

 

 


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