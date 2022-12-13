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"القومى للبحوث": الأحد 25 ديسمبر غرة جمادى الآخرة فلكيا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:36 م
"القومى للبحوث": الأحد 25 ديسمبر غرة جمادى الآخرة فلكيا هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكي، التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجريا، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام الشهر فلكيا الأحد 25 ديسمبر 2022 ، وطوله 29 يوما.
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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