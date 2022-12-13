القبض على متهم بإنشاء محطة بث تليفونى لاسلكية غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلى الدش وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة) وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (713 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" – وحدة معالجة للتحكم فى الشبكة – شاشة تلفزيونية – هاتف محمول خاص بالمتهم يحوى أثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء).

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالى (10000) مشترك نظير مبلغ مالى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.