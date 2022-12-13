القبض على سائق توك توك قتل زميله بسبب خلافات مالية فى المحلة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سكة طنطا، تسفر عن مقتل شاب.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي توك توك أثناء جلوسهما على المقهي، بسبب خلافات مالية بينهما.

تطورت لقيام المتهم الأول بطعن الأخير بسكين وتوفي في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.