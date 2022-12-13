القبض على سائق توك توك قتل زميله بسبب خلافات مالية فى المحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة، برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق توك توك بعد قيامه بقتل زميله بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما على مقهي بمنطقة سكة طنطا، بسبب خلافات مالية.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سكة طنطا، تسفر عن مقتل شاب.
انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي توك توك أثناء جلوسهما على المقهي، بسبب خلافات مالية بينهما.
تطورت لقيام المتهم الأول بطعن الأخير بسكين وتوفي في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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