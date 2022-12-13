القبض على زوج متهم بقتل زوجته وطفلها في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل وطفلها مخنوقين داخل شقة في بولاق الدكرور، واتهام زوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وطفلها داخل شقة في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثروا على الجثتين، ووجه شقيق المتوفاة اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.