اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:52 م
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القبض على المتهم بقتل والدته بإحدى قرى الشرقية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:13 م
القبض على المتهم بقتل والدته بإحدى قرى الشرقية حملة أمنيه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على الشاب المتهم بقتل والدته، وتبين أنه مريض نفسيا، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "فوزية م ع" 70 عاما ربة منزل مقيمة مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط مركز شرطة منيا القمح، قيام نجل المجنى عليها "علاء ع " 30 عاما، مريض نفسيا وله ملف طبي بمستشفي للأمراض النفسية، بارتكاب الواقعة، ولاذا بالفرار، وتم ضبطه بعد 48 ساعة من ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الزقازيق العام وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في الجريمة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

 


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