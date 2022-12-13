الفريق أسامة ربيع يستقبل وفد المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناه السويس بمبني الإرشاد وفد المجلس القومي للمرأه فرع محافظه الاسماعيليه برئاسه الدكتوره عفاف الكومي مقرره الفرع وأعضاء وعضواته في بدايه الاستقبال قدم وفد المرأه باقه من الورود للفريق اسامه ربيع الذي حرص علي استقبالهم والاستماع الي ما يقدمه فرع محافظه الاسماعيليه من إنجازات علي أرض الواقع حيث استعرضت الدكتوره عفاف الكومي مقرره الفرع دور المجلس في خدمه المرأه الاسمعلاويه علي مستوي، المحافظه من كافه انواع التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي والهدف التنموي والتوعوي لكافة قضايا المرأه.

واعربت مقرره الفرع عن خالص الشكر والتقدير للجهد المبذول لما تقدمه هيئه قناه السويس من التعاون الدائم مع فرع الاسماعيليه من اجل المرأه الاسمعلاويه.

وأعرب الفريق اسامه ربيع عن سعادته بلقاء وفد المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية وقدم رئيس الهيئة درع هيئه قناه السويس كهديه تذكاريه كما قامت الدكتوره عفاف الكومي بتقديم درع المجلس القومي للمرأه للفريق اسامه ربيع كهديه تذكاريه.

ورافق اللواء خالد العزازي مستشار الفريق للعلاقات العامة وعضو المجلس القومي للمرأه وفد المجلس حيث تم عمل برنامج لزياره قناه السويس الجديده والمارينا حيث تم عرض عدد من الأفلام التسجيليه الوثائقية لعدد من المشروعات القوميه لهيئة قناة السويس منذ افتتاحها وحتي الان.

وما حقق من إنجازات بعد 6 أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة التي تعد انجازًا كبيرًا تحقق على الأراضي المصرية، كما أنها نقلة كبيرة في التجارة العالمية، فضلًا عن مساهمتها فى زيادة إيرادات قناة السويس، وأثبتت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتحها بعد عام من إعطاء إشارة البدء فى حفرها يوم 6 أغسطس 2015.

وتهدف قناة السويس الجديدة الموازية للقناة القديمة، إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة منها وكذلك تفريعاتها لتحقيق أكبر نسب من الازدواجية بنسبة 50% لتسيير السفن بالاتجاهين دون الانتظار داخل القناة من طول المجرى الملاحي، كما أنها تقلل زمن العبور من 18 إلى 11 ساعة لقافلة الشمال.

كما تم استعراض عدد من الأفلام التسجيليه عن لعمليه تعويم السفينه ايفر جيفين التي جنحت في مارس 2021 وكيف استطاع رجال هيئه قناه السويس بقياده الفريق اسامه ربيع لتعويمها في 6 ايام وكيف عرف العالم كله اهميه هذا المجري الملاحي العالمي في حركه التجاره العالميه وميف يستطيع المصري تحقيق الانجازات والحفاظ علي اهميه هذا المجري،الملاحي، العالمي، بأيادي مصريه اصيله في ظل قياده سياسيه حكيمه.

كما حرص وفد المجلس القومي،للمرأه علي التقاط الصور التذكاريه علي ضفاف القناه، فخورين بهذا الإنجاز العظيم علي أرض الوطن.

وفي نهايه اللقاء قدمت الدكتوره عفاف الكومي مقرره الفرع كل الشكر للفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه علي حفاوه الاستقبال والترحيب والزياره الرائعه لهيئة قناه السويس.