اليوم السابع
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الفاتيكان يكرر استعداده للتوسط بين أوكرانيا وروسيا من أجل إنهاء الحرب

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:38 ص
الفاتيكان يكرر استعداده للتوسط بين أوكرانيا وروسيا من أجل إنهاء الحرب بابا الفاتيكان
فاطمة شوقى

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كرر وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، الاستعداد لتقديم طاولة للقاء بين طرفى النزاع أوكرانيا وروسيا، وقال "إننا دائما نأمل بالحوار ولكن حتى الآن لا تتوفر ظروف كثيرة لتحقيقه".
 
وقال: "نؤمن بأن الفاتيكان يمكن أن يكون المكان المناسب لذلك، ولقد حاولنا إتاحة الفرص للجميع للالتقاء والحفاظ على التوازن قدر الإمكان، فهل نجحنا؟ من الصعب معرفة ذلك، لكنني أعتقد أن القصد هو إتاحة مجال يمكن للطرفين أن يجتمعا ويبدآن فيه حواراً دون شروط مسبقة"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.
 
وأشار الكاردينال بارولين إلى أنه في حالة حدوث تغيير في السيناريو، "فعندما سيجتمع الطرفان، ستكون مسألة إنشاء منهجية عمل وإعطاء فحوى لهذه المنهجية"،  مضيفا "يبدو أن الأطراف المعنية أكثر اهتماما بالسعي لتحقيق النصر من السلام"، مشيرا إلى أن السلام الناشئ عن النصر سيكلف ثمنا باهظا، إلا أننا نريد سلاماً يزدهر فيه الحق والعدالة".
 
كما علق المسؤول الفاتيكاني على تأثر البابا خلال تطواف ديني بروما يوم الخميس الماضي: "لقد صُدم كثيرون من التأثر الذي عاشه بعمق، فهل سيتمكن من فتح القلوب به؟ نأمل ذلك، ففي بعض الأحيان تنجح الدموع بتحريك القلوب المتصلبة، لكن لا تطورات جديرة بالذكر حتى الآن".

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