اليوم السابع
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الضرائب: نقدم ندوات أون لاين للتعريف بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:28 ص
الضرائب: نقدم ندوات أون لاين للتعريف بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية مصلحه الضرائب
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، بدأنا فى منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ عامين واقتربنا على الوصول للمرحلة الثامنة وهى المرحلة النهائية، مشيرا إلى أننا نقدم أكثر من ندوة يوميا أون لاين على مصلحة الضرائب للتعريف بكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور محسن الجيار، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" على قناة "cbc"، أن الكثير من أعضاء نقابة الأطباء والمحامين إستجاب للإنضمام للمنظومة فى عام 2021 ، موضحا أن المنظومة تقوم عن طريق منظومة منشأة تبيع لمنشأة، ومنشأة تبيع للمستهلك النهائى، لافتا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى فى بدايتها وستير معنا حتى 15/7/ 2023 .

تابع، أنه بعد إنتهاء المهلة يوم 30 أبريل فهناك عقوبة محددة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، كما أن الطرف الثانى من الشركة لا يستطيع خصم الضرائب من الدخل، ويستوجب بذلك عدم قدرة الشركات بأن تتعامل إلا مع الشركات التى تصدر الفواتير الإلكترونية.


مصلحة الضرائب

منظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب

الفاتورة الإلكترونية



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