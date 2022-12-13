الصحة توضح موانع الحصول على لقاح شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

1- الأطفال المصابين بمرض ضعف المناعة الأولى وهو ما يحدده طبيب الأطفال المختص

2- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما

3- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة مثل العلاج الكيماوى

4- يؤجل التطعيم فى حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة الحرارة

كانت وزارة الصحة والسكان أطلقت حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت الاحد الماضى وتنتهى غدا الاربعاء.

وأكدت وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضحت الوزارة، أن أعمال الحملة ستستمر بجميع محافظات الجمهورية، حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.

وأشارت إلى توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التى تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.