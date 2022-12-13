اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توضح موانع الحصول على لقاح شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:12 م
الصحة توضح موانع الحصول على لقاح شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح شلل الأطفال مهم وضرورى، مؤكدة أنه يوجد عدة موانع للحصول على اللقاح وتتضمن الأتى: 
 
1- الأطفال المصابين بمرض ضعف المناعة الأولى وهو ما يحدده طبيب الأطفال المختص 
 
2- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما 
 
3- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة مثل العلاج الكيماوى 
 
4- يؤجل التطعيم فى حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة الحرارة 
 
كانت وزارة الصحة والسكان أطلقت حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بدأت الاحد الماضى وتنتهى غدا الاربعاء.
 

 وأكدت وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

 وأوضحت الوزارة، أن أعمال الحملة ستستمر بجميع محافظات الجمهورية، حتى يوم الأربعاء المقبل، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.

 وأشارت إلى توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التى تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادى وفى الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.


شلل الاطفال

تطعيم الاطفال

وزارة الصحة

الصحة

لقاح شلل الاطفال



الموضوعات المتعلقة

"صحة الأقصر" تطعم 189 ألف طفل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:25 م

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية تطوف القرى والنجوع.. صور

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:10 م

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حملة تطعيم شلل الإطفال وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف 

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:05 م

محافظ كفر الشيخ يوجه الوحدات المحلية بمتابعة حملة تطعيم شلل الأطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:02 م

تطعيم 84%% من المستهدف فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ببنى سويف

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:39 ص

تطعيم 538 ألف و799 طفل خلال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة