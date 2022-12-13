اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السودان يوقع اتفاقا مع موانئ أبوظبى و"إنفيكتوس" للاستثمار لتطوير ميناء أبو عمامة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 م
السودان يوقع اتفاقا مع موانئ أبوظبى و"إنفيكتوس" للاستثمار لتطوير ميناء أبو عمامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى عبد الفتاح البرهان
وكالات

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وقعت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع تحالف يضم موانيء أبوظبي وانفيكتوس للاستثمار، وذلك لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة.

وكانت السودان قد أعلنت موافقتها على تشييد ميناء جديد فى منطقة أبو عمامة، وذلك فى إطار حزمة من الاستثمارات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى.

واعتبر وزير النقل السوداني السابق، ميرغني موسى حمد، فى تصريحات صحفية، إن توقيع الاتفاق بين حكومة السودان ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة انفيكتوس للاستثمار حول ميناء أبو عمامة شمال بورتسودان يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.

وكشف ميرغني، عن التزام الحكومة والمستثمرين بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، و تخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي.
 

السودان

ميناء أبو عمامة

موانيء أبوظبى

إنفيكتوس للاستثمار



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