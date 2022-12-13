السجن 3 سنوات لعامل وشقيقه بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهمين "ح.ج" عامل وشقيقه"ع.ج" بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله وعماد محمد عبد الرحمن بأمانة سر محمد عبد الحميد حسن وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وترويجه على عملائهما والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 15 قطعة من الحشيش و7 أكياس من الشابو وجوهر المبثامقيتامين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.