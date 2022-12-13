اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:45 م
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة توك توك من سائق بالإكراه فى سوهاج

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:45 م
السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة توك توك من سائق بالإكراه فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع. خ" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة توك توك من المجني عليه"ب.م" سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حيث طلب منه المتهم توصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قام بتهديده بسلاح أبيض واستولى منه على التوك توك الخاص به.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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