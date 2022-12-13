اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة توك توك توك بالإكراه فى سوهاج

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:49 م
السجن المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة توك توك توك بالإكراه فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ح" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بسرقة توك توك من أحد الأشخاص بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز أخميم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حيث قام المتهم  بتهديده بسلاح أبيض.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح أبيض

اخميم

السجن

مركز أخميم

محكمة جنايات سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة