السجن المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة توك توك توك بالإكراه فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليها مفاده سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حيث قام المتهم بتهديده بسلاح أبيض.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.