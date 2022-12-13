الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ببرقية تهنئة إلى الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.