اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:38 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:00 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء ببرقية تهنئة إلى الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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