الداخلية تكشف تفاصيل مشادة بين شخص وفتاة بسبب ركن سيارة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص من التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حضر لقسم شرطة مدينة نصر أول (إحدى السيدات وأحد الأشخاص، مقيمان بدائرة القسم) وأقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين الأخير بسبب قيامه بإيقاف سيارته بشكل يعوقها من استخراج سيارتها من موقف الانتظار أسفــــل العقار محل سكنهما، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما ورغبا فى عدم الىستمرار فى الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 11 الجارى حضرت الشاكية للنيابة العامة وعدلت عن أقوالها واتهمت الطرف الثانى بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف السابق ذكره ، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة معللاً قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولاً بالسب والشتم والضرب دون إصابات وكسرها العمدى لمرآة سيارته، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه من ديوان القسم.