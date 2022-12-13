اليوم السابع
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الداخلية تعلن ضبط المتهم الرابع فى قضية "بلوجر الأزياء"

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:06 م
الداخلية تعلن ضبط المتهم الرابع فى قضية "بلوجر الأزياء" المتهم الرابع فى قضية "بلوجر الأزياء"
كتب: محمود عبد الراضى

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استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من عدد 16 مواطنا، باتهام 4 أشخاص من بينهم ("بلوجر أزياء")، لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وضبط 3 منهم.
 
بتكثيف الجهود، أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع "الهارب" بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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