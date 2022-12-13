اليوم السابع
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الداخلية تضبط 80 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:00 ص
الداخلية تضبط 80 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة أسلحة نارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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استهدفت الداخلية حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (964) قطعة سلاح نارى، أبرزها (80 بندقية آلية – 51 مسدس – 100 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 733 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  100 خزينة) وضبط (1367) قطعة سلاح أبيض.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

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