الداخلية تضبط 1827 قضية تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة لضبط الأسواق

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1827) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (3,890 طن) بمضبوطات 3,890 طن أرز أبيض ، (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (22,850 طن أرز أبيض) ، (56) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (669,850 طن أرز شعير).

كما تم ضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (14,967طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" –16,400طن دقيق أبيض)، وكذا ضبط (468) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10 طن مواد بناء "أسمنت" – 16,700 طن دقيق أبيض – 53,634 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة وأعلاف" – 150 عبوة مناديل ورقية – 16247عبوة سجائر – 245 رغيف سياحى) ، وكذا ضبط (926) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق بلدى مدعم – 234 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 236 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 437 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (76,150 طن دقيق بلدى مدعم).

كما تم ضبط (28) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (20,600 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة " – 148098 لتر مواد بترولية – 323 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (902,591 طن) أبرزها (76,800 طن دقيق بلدى – 33,100 طن دقيق أبيض – 26,740 طن أرز أبيض - 669,850 طن أرز شعير - 68,601 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف"- 20,600 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" - 150 عبوة مناديل ورقية - 245 رغيف سياحى – 16247 عبوة سجائر – 148098 لتر مواد بترولية – 323 إسطوانة بوتاجاز – 10 طن مود بناء "أسمنت" ) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (70,150 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة – حال سيره بمحافظة الفيوم)، محملة بكمية قدرها (20 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (16,400 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة دمياط) محملة بكمية قدرها (8 طن أرز أبيض ) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن شركة نقل مواد بترولية - بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (111000 لتر مواد بترولية "سولار") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر وضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة دمياط) محملة بكمية قدرها (8 طن أرز أبيض ) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك سرجة لتعبئة زيت الطعام - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (675 كيلو جرام أرز أبيض – 5 طن "عسل أسود – خل طعام – طحينة") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (30 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمنت) بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (56) قضية بمضبوطات بلغت (669,850 طن"أرز شعير") وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (28,135 طن "أعشاب عطارة – حليب بودرة – سكر بودرة – ستريك أسيد) معبأة داخل عبوات بدون فواتير "مجهولة المصدر"، وعدم توافر الشروط الصحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (16269عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).