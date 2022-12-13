اليوم السابع
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الداخلية تضبط جرينوف و3 بنادق آلية فى حملات أمنية بالمنيا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:03 م
الداخلية تضبط جرينوف و3 بنادق آلية فى حملات أمنية بالمنيا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية استهدفت دائرة قطاع الجنوب بمحافظة المنيا، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – طبنجة – 3 بنادق - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الخزائن ) بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين " لـ4 منهم معلومات جنائية")، وضبط 10 أشخاص فى 10 قضايا متنوعة. 
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

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