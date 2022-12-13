الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في قنا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بشأن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة قنا .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص - مقيمين ببندر قنا) ، طرف ثان (6 طلاب "مستأجرين إحدى الشقق السكنية من أحد الأشخاص من الطرف الأول" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت ) بسبب مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وأحد الطلاب من الطرف الثانى ، تطورت إلى تعديهما على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الطرف الثانى بعض العبوات الحارقة دون حدوث إصابات أو تلفيات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفـى المشاجرة عدا ثلاثة من الطرف الثانى، وباستدعاء "مالك المنزل – سكن الطلبة من الطرف الثانى" أيد ما جاء بالفحص وإتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط باقى المتهمين.