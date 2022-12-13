اليوم السابع
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الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في قنا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:57 م
الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في قنا رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بشأن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة قنا .
 
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص - مقيمين ببندر قنا) ، طرف ثان (6 طلاب "مستأجرين إحدى الشقق السكنية من أحد الأشخاص من الطرف الأول" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت ) بسبب مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وأحد الطلاب من الطرف الثانى ، تطورت إلى تعديهما على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الطرف الثانى بعض العبوات الحارقة دون حدوث إصابات أو تلفيات .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفـى المشاجرة عدا ثلاثة من الطرف الثانى، وباستدعاء "مالك المنزل – سكن الطلبة من الطرف الثانى" أيد ما جاء بالفحص وإتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط باقى المتهمين.
 
 

وزارة الداخلية

الفيس بوك

محافظة قنا

مشاجرة



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