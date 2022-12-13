الخميس.. الحُكم على 6 متهمين فى 51 من قضايا العيارات الجمركية ببورسعيد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحى، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة، وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، الحكم على 6 متهمين بينهم 4 موظفين فى 51 قضية جمركية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضايا العيارات"، إلى بعد غدٍ الخميس.

ووجهت النيابة العامة تهمة التزوير فى محررات رسمية وهى عبارة عن استمارات معاينة وأذون إفراج جمركية خاصة بالبيانات الجمركية لعدد من الحاويات الواردة إلى ميناء بورسعيد، والذى تم إهدار ملايين الجنيهات على الدولة كرسوم جمركية لهذه البضائع الواردة.

كما تم توجيه الاتهام للموظفين بأنهم حصلوا بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهم، وأضروا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للموظف المختص بالإفراج عن البضائع.

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى المتهمين ومرافعات الدفاع حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وكان المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى 51 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية.