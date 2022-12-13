الرئيسية أخبار عالمية الجيش الهندى: مصادمات بين جنود من الهند والصين بولاية أروناشال براديش الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:24 ص الجيش الهندى - أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن الجيش الهندى، عن وقوع مصادمات بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي الهند. وحسب موقع سكاى نيوز، قال وزير الدفاع الهندي إن القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من ديسمبر. الهند الجيش الهندى الصين ولاية أروناشال براديش الموضوعات المتعلقة قائد الجيش الهندى يكشف عن إجراء إصلاحات فى القوات المسلحة السبت، 18 يونيو 2022 07:31 م الجيش الهندى يعلن إجراء تدريبات فى شبه الجزيرة الهندية الثلاثاء، 15 مارس 2022 06:28 م تحطم مروحية عسكرية فى جنوب الهند تقل رئيس أركان الجيش الهندى الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 10:55 ص الجيش الهندى: نأسف لمقتل 13 مدنيا فى ناجالاند عن طريق الخطأ الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:15 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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