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الجيش الهندى: مصادمات بين جنود من الهند والصين بولاية أروناشال براديش

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:24 ص
الجيش الهندى: مصادمات بين جنود من الهند والصين بولاية أروناشال براديش الجيش الهندى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الهندى، عن وقوع مصادمات بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي الهند.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال وزير الدفاع الهندي إن القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا في التاسع من ديسمبر.
 

 


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الجيش الهندى

الصين

ولاية أروناشال براديش



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