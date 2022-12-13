"الجيزة" تواصل أعمال توسعة طريق "طراد النيل" تمهيدا لرصفه

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل بمركز أوسيم تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

ووجه النائب بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، وذلك لبدء أعمال الرصف، كما تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز منشأة القناطر، شملت الشوارع الخلفية بمجلس المدينة ومتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعي تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

وشملت جولته، تفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال، وتفقد الوحدات المحلية لقرى الجلاتمة وبرقاش والمنصورية لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات داخل القرى، بالإضافة إلى تفقد أعمال التوسعة بطريق المنصورية بنطاق مركز منشأة القناطر.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤلي شركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.



جانب من عمليات الرصف