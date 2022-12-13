الجفاف يعرض 30 مليون بقرة فى الأرجنتين للخطر ويهدد بنقص اللحوم وارتفاع الاسعار

فاطمة شوقى

يهدد الجفاف ونقص المياه 56% من الابقار الموجودة فى الأرجنتين، وبذلك فإن هناك حوالى 30 مليون بقرة تتأثر بنقص هطول الأمطار وتتعرض للعطش فى ثانى أكبر منتج للماشية فى أمريكا الجنوبية.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن الجفاف يجبر المنتجين على إرسال الماشية الى المسالخ بشكل سريع قبل أن يتعرضوا للوفاة بسبب نفص المياه، وهو ما يؤدى الى نقص فى تربية العجول ، وهو ما قد يكون لع على المدى المتوسط تأثير على سعر اللحوم وتوافر المنتج فى الأسواق الداخلية.

وأشار تقرير أصدره سوق روزاريو للثروة الحيوانية فى الارجتنتين إلى أن الجفاف أثر على حوالى 22 مليون هكتار من المحاصيل تشمل ثلث المخزون الوطنى للأبقار.

وأوضح أن الوضع أصبح حرجا للغاية بسبب قلة الامطار ، واستنفاذ احتياطات المياه مع ارتفاع درجات الحرارة، وبهذه الطريقة ، سيعاني 30 مليون بقرة من آثار الجفاف، فى الوقت الذى لا يوجد لدى المزارع مراعى لتغذية الحيوانات ، حيث فى نوفمبر الماضى تم ذبج أكثر من مليون و19 الف رأس بقرة ، بزيادة 6% عن النسبة التى تم ذبحها فى أكتوبر.

وتشير توقعات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية للفترة من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023 إلى أن هطول الأمطار سيستمر في الانخفاض عن المعتاد في معظم نواة الزراعة في الأرجنتين ، والتي تشمل شمال مقاطعة بوينس آيرس وجنوب البلاد.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن ظاهرة النينيا ستستمر حتى الشهر الثاني من عام 2023 مع احتمال بنسبة 75٪ ولن يحدث تغيير في الاتجاه إلا اعتبارًا من شهر مارس.