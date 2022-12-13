الجامعة العربية تعقد جلسة حوارية حول الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

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تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة غدا ولمدة يومين جلسة حوارية حول مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستوى الوطني بالقاهرة.



وتهدف الجلسة الحوارية الي تعزيز مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستويين الوطني والإقليمي، واتاحة الفرصة للنقاش وتبادل الخبرات ولاستعراض خبرات وتجارب الشبكات العالمية الأخرى المؤسسية والخبراء في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الشبكة العربية وشبكات التحالف العالمي بمشاركة أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام. والنساء عضوات شبكات الوساطة النسائية هم ممثلات عن شبكات التحالف العالمي، خبراء في النوع الاجتماعي والوساطة، وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة والمعنيين بهذا الشأن.



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ان عقد هذه الجلسة يعد الخطوة الأولى لتعزيز عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستويين الوطني والإقليمي بعد إنجاز مرحلة إنشاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتي تقع ضمن جهود جامعة الدول العربية لتحقيق أجندة المرأة والأمن والسلام، وضمن عمل قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة - الأمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام.



وأضافت أن مبادرة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، مبادرة رائدة للنساء العربيات الدبلوماسيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية. ولذلك، فإن مساعي جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة لتعزيز مهارات عضوات الشبكة من خلال تزويدهن بالأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في عمليات الوساطة تتصل بجهود الأمانة العامة الرامية إلى دعم التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن في الوطن العربي، المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات المكملة له وكذلك في اطار تنفيذ جامعة الدول العربية للاستراتيجية العربية لوسيطات السلام وخطة عملها المعتمدة في الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة في مارس 2021، وتنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة العربية في دوراتها 39، 40،41 في هذا الشأن.



واختتمت قائلة الان لدينا 17 عضوة من السفيرات والدبلوماسيات العرب المرشحين من دولهن وآمل بانضمام مرشحي الدول المتبقية الى عضوية الشبكة العربية للنساء .



ويأتي تأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عام 2019 كآلية وساطة إقليمية ضمن جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتعزيز دور المرأة في تحقيق السلم والأمن إقليمياً وعالمياً من خلال إشراك النساء في عمليات السلام والتفاوض، في ضوء مواجهة التحدي محدودية مشاركة المرأة في الوساطة وحل النزاعات في المنطقة العربية، وضمن اطار دعم جامعة الدول العربية للجهود المبذولة لتسوية النزاعات المسلحة، ووقف إطلاق النار، واستعادة السلم، وسيادة القانون.