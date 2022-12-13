"التعليم العالى" تكشف تفاصيل لجنة رصد الكيانات الوهمية على مواقع التواصل

محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن فى إطار توجيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، تواصل لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية أعمالها لرصد أنشطة تلك الكيانات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن ثم العمل على مداهمة تلك الكيانات والوقوف على انشطتها وإصدار قرارا بإغلاقها.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن لجان الضبطية القضائية تكثف من شن الحملات المفائجة للكيانات الوهمية على مستوى محافظات الجمهورية والتى تزاول العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص لمزاولة أنشطة تعليمية وتمنح الطلاب شهادات مزورة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن لجان الضبطية القضائية ولجنة الرصد الإعلامى تقوم برفع تقارير دورية إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بعدد الحالات التى تم رصدها ، وذلك لإحالتها للجان الضبطية القضائية لمداهمة تلك الكيانات وذلك فى سبيل حماية الطلاب من الوقوع فريسة للكيانات الوهمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.