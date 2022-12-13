الترميمات تظهر النقوش والألوان أمام السياح فى مشروع تجميل صالة الأعمدة بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

يتواصل العمل الجاد بشكل يومى فى صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك بأيدي فرق الترميم المصرية من الشباب والفتيات التى تعمل فى المشروع القومي الأبرز لترميم صالة الأعمدة الكبرى التى تضم 134 عمود، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفى هذا الصدد تقوم فرق الترميم المصرية من الشباب والفتيات من مرممي وأثري المجلس الأعلى للآثار، بمواصلة أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و 68، وذلك بإشراف الدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، حيث أن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمود وأنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمود منها، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعاً.

ويقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر مستمرة بصورة يومية، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، حيث أن مشروع الترميم يقوم به فريق عمل من مرممي وأثريين المجلس الأعلى للآثار، حيث أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ما يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي واستعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين.

ويضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أن أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو 2021 حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولي منه والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 28 عمود من أصل 134 عمود بالصالة، ومن المقرر ترميم باقي الأعمدة تباعا لحين الانتهاء من ترميمها بالكامل وإظهار الألوان الأصلية لنقوشها بما يتناسب وأهميتها وقيمتها الأثرية والفنية والتاريخية، حيث تعتبر أعمال الترميم الجارية بالمعبد فرصة مميزة أمام الجمهور خلال إستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية، حيث يتم العمل وقت الزيارة بصورة طبيعية للتأكيد على عمل رجال الآثار بكل جدية فى تقديم كل ما هو جديد ورائع من الحضارة المصرية أمام السياح خلال زياراتهم للمعبد.

ومن الجدير بالذكر أن صالة الأعمدة الكبرى أو بهو الأعمدة العظيم تعتبر أكبر بهو فى العالم وفى تاريخ البشرية بأكملها، وذلك نظراً لمساحته الكبيرة فى قلب معابد الكرنك أكبر دور عبادة فى التاريخ، موضحاً أنه بعد الملك أمنحتب الثالث وإقامته للممرين الرئيسيين وبهما 12 عمود، أكمل الملك سيتي الأول باقى الأعمدة والبالغ عددها 122 عمود فى 14 صف وفي كل جانب 7 صفوف، وذلك بإجمالى 134 عمود فى صالة الأعمدة، وجاءت أعمدة الملك سيتي الأول أقل طولاً من أعمدة الملك أمنحتب الثالث، حيث أن العمود جاء بطول 15 متر فى عهد سيتي الأول، وجميعها تتخذ شكر براعم البردي وفي البهو سقف على مستويين، وتم عمل شبابيك من الحجر تسمح بتسريب الضوء لتنير البهو بالكامل، وعقب ذلك جاء الملك رمسيس الثانى وقام بنقش اسمه على كافة الأعمدة داخل البهو، وذلك بحسب المؤرخين والآثاريين على مر العصور.



الترميمات تظهر النقوش أمام الضيوف بالمعبد



النقوش والألوان تظهر على جدران صالة الأعمدة الكبرى



جانب من الألوان والنقوش على جدران الأعمدة



جانب من عمل فرق الترميم فى صالة الأعمدة الكبرى



ظهور النقوش والألوان على جدران الأعمدة بالصالة



فرق الترميم تواصل تجميل أعمدة الصالة بالكرنك