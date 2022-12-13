البلوجر المشهورة.. النصب على المواطنين وراء ضبطها وزوجها وشقيقته.. تفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

تصدرت البلوجر المشهورة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من مواطنين بعد إيهامهم بامتلاكها مجموعة شركات تعمل فى مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" وأوهمتهم بقدرتها على استثمار أموالهم.

كشفت الداخلية في البيان الصادر من خلالها، ملابسات ما تبلغ من تفاصيل الواقعة في بداليتها والتي جاءت كالتالى:-

- 16 مواطنا اتهما ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.

-إيهام المواطنين بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

-قيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

-ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

-اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح .

-لم يقوموا برد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.