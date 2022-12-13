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البريد: حققنا أرباحا تقارب 4 مليارات جنيه.. وخدمات أصحاب المعاشات بمقابل رمزى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:34 م
البريد: حققنا أرباحا تقارب 4 مليارات جنيه.. وخدمات أصحاب المعاشات بمقابل رمزى هيئه البريد
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري سجل أعلى عائد فى الأرباح بعد أن وصلنا إلى نحو 4 مليارات جنيه ربحا.

 

وأضاف فاروق، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه منوط بنا تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات، ونعمل على التيسير لهم، مبينا أن الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات نحصل في مقابلها على أجور رمزية.

 

ونوه إلى أن البريد المصرى دائما يراعى العملاء ويحاول تقديم الأفضل لهم، مشيرا إلى أن البريد يقدم الخدمات البريدية إلى 24 مليون مواطن، منها أكثر من 6 ملايين صاحب معاش.

 


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