الاتحاد الأوروبي يوافق على منح البوسنة وضع "مرشح للانضمام"

وكالات

قال دبلوماسيون إن وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا الثلاثاء، على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، في توصية سيصادق عليها زعماء الاتحاد الخميس.



وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق سنوات عديدة، وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.