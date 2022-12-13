اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة دعم بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:52 ص
الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة دعم بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023.

وذكرت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر تويتر، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن السفراء وافقوا من حيث المبدأ بالإجماع على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023، وتحافظ الرئاسة التشيكية على تعهدها بمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، ويظل الاتحاد الأوروبي موحدا في هذا الشأن، موضحة أنه يمكن أن يتم التمويل على شرائح منتظمة كقروض بشروط تفضيلية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية ستمكن الاتحاد من مساعدة أوكرانيا ماليا طوال عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو.

 


الاتحاد الأوروبى

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التشيك

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