الأقصر تشارك فى معرض أيادى مصر للمنتجات التراثية واليدوية بأسوان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مشاركة وحدة منصة "أيادى مصر" فى فعاليات معرض المنصة للمنتجات التراثية واليدوية والذى تمت إقامته بمحافظة أسوان بمشاركة ثلاثة حرف يدوية بالمحافظة، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وأن المعرض يقام فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.

وقال أحمد إبراهيم مسئول وحدة أيادى مصر بمحافظة الأقصر، إن المحافظة تتميز بوجود حرف يدوية وتراثية مميزة تحتاج مزيدا من الدعم للحفاظ على الحرف اليدوية كالمشاركة فى جميع مناسبات المحافظات على مستوى الجمهورية، كما أنه تم عمل عقود بين منصة أيادى مصر والحرفيين بالمحافظة، كما وجه معالى اللواء وزير التنمية المحلية بزيادة أعداد الحرفيين بالمحافظة، وعمل عقود تسويق لهم وتم مشاركة عارضين من المحافظة بمنتجات ( البازلت - الخيامية - سجاد نول ) والتى تميزت بالجودة العالية، وبمشاركة رئيس وحدة تكافؤ الفرص السيدة نورا أحمد عثمان بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة أيادى مصر ayadymisr.org لتقديم الدعم الفنى والمادى لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى مساعدتهم على فتح أسواق جديدة لتلك الحرف وذلك لخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم فى التمكين الاقتصادى للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم.



الأقصر-تشارك-فى-معرض-أيادي-مصر-للمنتجات-التراثية-واليدوية



مشاركة-الأقصر-بمعرض-أيادي-مصر-للمنتجات-التراثية-واليدوية-بأسوان