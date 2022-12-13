اعرف كيفية الحصول على التمويل والدعم من وزارة البيئة

كتبت منال العيسوى

فى ظل تضافر جهود الدولة ودعمها للمشروعات البيئية والتنموية على حد سواء تقوم وزارة البيئة بتوفير الدع لمؤسسات المجتمع المدنى والشركات لدعم القضايا المتنوعة المرتبط بالبيئة، من خلال صندوق حماية البيئة، ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى.

وإذا أردت التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة، يجب أولا أن تسأل بعض الأسئلة:

هل يوجد لدى مشروع أو فكرة لمشروع يعود بفائدة على البيئة ويحتاج إلى تمويل؟

هل يتماشى المشروع مع الأولويات البيئية المعلنة لهذا العام؟

ما هو نوع التمويل الذي يتأهل له مشروعي؟

يقوم موقع صندوق حماية البيئة web بتوفير الإجراءات، الشروط، الأولويات البيئية، برامج الدعم المادي، وكيفية التقدم بطلبات الدعم والنماذج الخاصــة بإتاحة التمويل من صندوق حماية البيئة.

يمكن التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة من خلال الموقع.

إذا كان لديك مشروع مناسب، حمل استمارة التقدم بطلب مشروع ، وبعد استكمالها بالمرفقات المطلوبة يمكنك تسليمها لصندوق حماية البيئة بمقر الصندوق أو عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني. ويمكنك أيضا الحصول علي النماذج الخاصة من استمارات الدعم من مكتب صندوق حماية البيئة أو عن طريق البريد الإلكتروني. و يتواجد العاملون بصندوق حماية البيئة للإجابة على أية استفسارات خاصة بالتقدم و ملء الطلبات.

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