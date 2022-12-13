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اعرف جدولك واستعد.. 9 يناير بدء امتحانات النقل و21 للشهادة الإعدادية بالجيزة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:33 ص
اعرف جدولك واستعد.. 9 يناير بدء امتحانات النقل و21 للشهادة الإعدادية بالجيزة امتحانات - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (نصف العام) للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل النقل، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أولا: المرحلة الابتدائية

-الصف الثاني والثالث (فصل واحد) والرابع والخامس (صم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الثلاثاء 10/1/2023.

-الصف الرابع الإبتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين)، والسادس (صم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم السبت 14/1/2023.

-الصف الخامس الإبتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين) والسابع (صم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم السبت 14/1/2023.

-الصف السادس (صم، فصل واحد، مكفوفين) الثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الأحد 15/1/2023 إلى يوم الأربعاء 18/1/2023.

 

ثانيا: المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى الإثنين 16/1/2023.

-الصف الثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) يبدأ من الثلاثاء 10/1/2023 إلى الثلاثاء 17/1/2023.

-الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) يبدأ من السبت 21/1/2023 إلى الخميس 26/1/2023.

 

ثالثا: مرحلة التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه

-تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الخميس 26/1/2023، نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.

 

رابعا: الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع

-الصف الأول الثانوي الصم، يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الإثنين 16/1/2023.

-الصف الثاني الثانوي الصم، يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الإثنين 16/1/2023.

 

خامسا: الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين

-الصف الأول الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الثلاثاء 17/1/2023.

-الصف الثاني الثانوي للمكفوفين يبدأ من يوم الإثنين 9/1/2023 إلى يوم الثلاثاء 17/1/2023.

-تحديد موعد عقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمعرفة ديوان عام الوزارة.

-علما بأن امتحانات خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع أيام 2،3،4/1/2023.

-تنتهي امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الخميس الموافق 26/1/2023.

 

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