اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:08 م
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ارتفاع بنسبة 33% فى احتياطيات منجم السكرى للذهب ليسجل 11.11 مليون أونصة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:00 م
ارتفاع بنسبة 33% فى احتياطيات منجم السكرى للذهب ليسجل 11.11 مليون أونصة ذهب - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت شركة سنتامين الأسترالية للتعدين، في إفصاح لبورصة أستراليا نشر على موقع الشركة الإلكترونى، عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوالى 1.3 مليون أونصة من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 33%،خلال العام الجارى 2022.
 
وأضافت الشركة، أن إجمالى احتياطيات منجم السكرى للذهب فى مصر سجل 11.11 مليون أونصة للذهب بتركيز 1.08 جرام فى الطن.
 
وأشارت الشركة، إلى أنها تستهدف برنامج حفر طموح خلال عام 2023 لمساحات حفر280 ألف متر تحت الأرض فى منطقة امتياز السكرى بمصر.
 
وأضافت الشركة، أن منجم السكرى سجل بنهاية يونيو 2022 نسبة %13 زيادة فى الموارد والاحتياطيات وخلال العام الجارى سجل متوسط سعر بيع الذهب 2000 دولار للأونصة.
 
وكشفت الشركة، عن ارتفاع الاحتياطى لمنجم السكرى للذهب بمصر مليونى أونصة خلال  آخر عاميين.

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اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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