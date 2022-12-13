ارتفاع المؤشر الرئيسى 60% منذ أغسطس.. البورصة تسجل أعلى عمليات بالتاريخ

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة تجاوزت 60% منذ بداية شهر أغسطس الماضى، ليصل إلى مستوى 15150 نقطة، وارتفعت عدد العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 103.7 ألف عملية على الأسهم المقيدة بدون صفقات، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وربح رأس المال السوقى 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.7 ألف عملية لـ203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.09%، والعرب على 11.12%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 125.6 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 964.9 ألف جنيه، 48.4 مليون جنيه، 313.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 501.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.03% ليغلق عند مستوى 2620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 18219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 6233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 2826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.