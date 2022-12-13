ابتلع لسانه.. القصة الكاملة لوفاة لاعب مطروح أثناء مباراة بدورى الدرجة الثالثة.. فيديو

كتب أحمد الزغبي

شهد مركز شباب مطروح اليوم الثلاثاء، واقعة وفاة اللاعب سامى سعيد محمد القطعانى لاعب فريق نادى مطروح الرياضي، فى المباراة التى جمعت فريقه أمام السلوم فى دورى الدرجة الثالثة.

البداية عندما تفاجأ زملاء اللاعب سامي القطعانى بسقوطه فى أرضية المباراة، ما أدى إلى الهلع والإسراع في نقله وعمل الإسعافات الأولية، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

وكانت مستشفى مطروح العام، استقبلت اللاعب سامي سعيد محمد القطعاني والذي يبلغ من العمر 43 سنة مصابا بهبوط حاد بالدورة الدموية وتم على الفور إجراء إنعاش قلب رئوي له ولم يستجب وتوفى على الفور.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة اللاعب سامي سعيد لاعب نادي مطروح الرياضي، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت فريقه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة اللاعب، ونادي مطروح الرياضي، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما تقدم مجلس إدارة نادي مطروح الرياضي وجماهيره بخالص التعازي في وفاة لاعب النادي سامي سعيد القطعاني في مباراة فريقه أمام السلوم بالقسم الثالث اليوم داعين من الله أن يتغمده بواسع مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان.