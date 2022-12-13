اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. تفاصيل مد خط المترو من المرج إلى شبين القناطر و14 محطة جديدة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:00 ص
إنفوجراف.. تفاصيل مد خط المترو من المرج إلى شبين القناطر و14 محطة جديدة مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقترب مشروع مد وصلة مترو الخط الأول لمدينة شبين القناطر من التنفيذ، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم لوضع الدراسات الخاصة بالمشروع.
 
وفى النقاط التالية نوضح كل التفاصيل عن مشروع مد خط مترو الانفاق لشبين القناطر بالقليوبية.
 
1. مد خط المترو الأول من المرج لمدينة شبين القناطر.
 
2. طول الوصلة الجديدة 19 كم و14عدد المحطات محطة.
 
3. عمل دراسة جدوى من خلال مكتب استشارات أسبانى مدتها 6 شهور.
 
4. دراسة الجدوى الإقتصادية والتقييم الأولى للأثر البيئي ‏والاجتماعى ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، ومستندات المواصفات الفنية ‏الأولية.
 
5. امتداد خط المترو من المرج لشبين القناطر بديل لخط سكة حديد "23يوليو - شبين القناطر".
 
6.  ‏مسار الوصلة الجديد سطحى بالكامل باستثناء مناطق التقاطعات المرورية .
 
7.  المشروع يهدف الى التوسع فى استخدام وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.
 
8.  المكتب الاستشارى ‏سيقوم بتقديم المستندات المطلوبة لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ بدعم من الهيئة‏.
 
9.  بناء على المنحة ‏سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين .
 
10. الخط الأول لمترو الأنفاق هو العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق .
 
11. الخط الأول للمترو هو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ 40 عاما.
 
12. ينقل الخط الأول حوالى 1 مليون راكب يوميا.
 
 
 
مترو الانفاق
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق من المرج لشبين القناطر
مترو الأنفاق من المرج لشبين القناطر
 
 

المترو

مترو الانفاق

مترو شبين القناطر

مترو الخانكة

الخط الأول للمترو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة