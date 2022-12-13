اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:23 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارة ودراجة بخارية بالصف وأكتوبر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:00 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارة ودراجة بخارية بالصف وأكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى فى الصف ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحوادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمى فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
كما انقلبت دراجة يستقلها 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر بسبب السرعة الزائدة انقلبت أعلى الطريق وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 

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