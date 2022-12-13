إصابة 6 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارة ودراجة بخارية بالصف وأكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى فى الصف ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحوادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمى فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

كما انقلبت دراجة يستقلها 3 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر بسبب السرعة الزائدة انقلبت أعلى الطريق وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث.