إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق شربين - المنصورة

الدقهلية - فريق محافظات

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بطريق (شربين - المنصورة) فى الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج، فيما تمكنت قوات الأمن من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور بطريق المنصورة دمياط الشرقي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بنطاق المركز ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين و5 سيارات إسعاف الى موقع الحادث وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص ماركة تويوتا بسيارة نقل فى الطريق القادم من شربين للمنصورة (المنصورة - دمياط ) الشرقي وإصابة 10 أشخاص، نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ واختلال عجلة القيادة.

جري نقل المصابين الى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور أمام السيارات المارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

على الفور تحرك 5 سيارات إسعاف فور ورود بلاغ تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق شربين المنصورة وتم التعامل مع 10 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى شربين.