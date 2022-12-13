اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:51 م
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إصابة شاب فى مشاجرة بسبب خلافات بالجيزة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:08 م
إصابة شاب فى مشاجرة بسبب خلافات بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة شاب بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منطقة البراجيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة شاب بجرح طعنى، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 


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البراجيل

امن الجيزة

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