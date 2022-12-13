إصابة سائق توك توك على يد زميله فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور ببنها

شهدت قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك بجرح نافذ بالبطن، خلال مشاجرة نشبت مع سائق آخر، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتعدي خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، لتلقى العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن ادعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "حسن ا ح"، 17 سنة، سائق توك توك، بجرح نافذ بالبطن، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "يوسف ع م"، 17 سنة، سائق توك توك، وتطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور، تعدي خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.