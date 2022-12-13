إزالة إشغالات المحال والباعة الجائلين فى حملة ببولاق

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة حالات الإشغال للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بطريق التحرير نطاق صفط اللبن وشارع مصطفى مشرفة بالشوربجي، كما تم إيداع المضبوطات بمخازن الحي وتحرير محضر للمخالفين، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات.



إزالة المحلات