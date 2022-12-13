إدارة المكتبات بجامعة الإسكندرية: نقدم خدمات إلكترونية مميزة للباحثين والطلاب

قالت الدكتورة أمل كرم خليفة، المشرف العام على الإدارة العامة لشئون المكتبات ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، أن المكتبة لها وحدة للخدمات الالكترونية تقدم خدمات مميزة للباحثين والطلاب.

تشمل استلام الرسائل العلمية من الباحثين ومن قسم التزويد واشتراك بنك المعرفة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وانشاء بريد إلكترونى للطلاب والباحثين.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخدمات الإلكترونية مساعدة الباحثين المترددين على المكتبة الرقمية بعمل نسخة إلكترونية لأبحاثهم على اقراص ممغنطة وتقديم كل ما يحتاجه الباحثين من رسائل إلكترونية متاحة بالوحدة وطباعة 10% منها طبقا للوائح المنظمة نظرا لاحتياج الباحث.

واشارت إلى انه يجرى تسجيل الرسائل الالكترونية الواردة إلى الوحدة على القاعدة الخاصة بها الكترونيا وفى السجلات ووضع ارقام الرفوف عليها ووضعها فى الادراج الخاصة بها واعادة ترتيب وفصل السجلات الخاصة بالكليات النظرية بالإضافة إلى المشاركة فى اعادة سجلات الكتب والمراجع.