إدارة المرأة والأمومة بالمنيا تنظم ندوة حول طرق الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة المنيا بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان الفيروس المخلوي التنفسي" RSV" وذلك بمركز خدمات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة، جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الصحية الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين وتوضيح كيفية التعامل معها.

وأوضحت الدكتورة الشيماء علي، أن الفيروس التنفسي المخلوي أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي والحويصلات الهوائية ويصيب جميع الأعمار، ولكنه في العادة يستهدف الأطفال تحت سن سنتين وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب أمراض القلب و الرئة المزمن.

وأضافت أن فترة الإصابة قد تمتد لأسبوعين، مشيرة إلى أنه يجب استخدام أساليب الوقاية كآداب العطس والسعال وغسل الأيدي وتطهير الأسطح والتهوية الجيدة والابتعاد عن أماكن التجمعات خاصة بالمدارس والحضانات.

وخلال اللقاء تم عرض الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطنين بالمجان وتوضيح الخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للمرأة ١٥١١٥ والخط الساخن لنجدة الطفل ١٦٠٠٠.