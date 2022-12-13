أوكرانيا تعلن تدمير جسر تستخدمه القوات الروسية لنقل المعدات

أعلن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية، إيفان فيدوروف، تدمير جسر رئيسي بالقرب من المدينة تستخدمه القوات الروسية لنقل المعدات العسكرية باتجاه الشرق.



وقال فيدوروف - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء إن دعامات الجسر تضررت، مشيرا إلى أن الجسر يعد أحد الجسور ذات الأهمية الإستراتيجية.



يشار إلى ان أوكرانيا تستهدف مرارا طرق الإمداد الروسية، بما في ذلك جسر القرم الذي تضرر في انفجار وقع خلال شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل الإمدادات اللوجستية الروسية لشبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا.



